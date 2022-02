Boletim mais recente da prefeitura de Curitiba aponta que a cidade foi atingida, na noite deste sábado (19), por um temporal com uma precipitação acumulada de 20 milímetros, segundo medição do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CMGERD). Foram registradas ainda rajadas de vendo de 50 km/h. Apesar da violência das chuvas, ninguém ficou desabrigado ou desalojado em Curitiba, segundo a Guarda Municipal.

Segundo a prefeitura de Curitiba, as pancadas de chuvas foram regionalizadas, atingindo principalmente a região Sul da cidade. Até a noite de sábado, por volta das 22h, foram registradas cinco solicitações relacionados a quedas de árvores ou de galhos em via pública.

Imagens recebidas pela Tribuna do Paraná mostram a violência da chuva na cidade. No Batel, a chuva chegou com força, derrubando galhos e gerando até quedas de energia:

Temporal em Curitiba

– Rua: Silva Jardim, 2487 no bairro Água Verde .

– Rua: Silva Jardim, 2515 no bairro Água Verde.

– Al. Presidente Taunay, 271, no bairro Batel

– R. Via Veneto n°1741, Santa Felicidade

Queda de Árvore

Av. Nossa Sra. Aparecida esquina com a Rua Rodrigues Alves, Bairro Seminário.

Alagamento

– Av. Luiz Xavier, n°40, centro

– Av. Sete de Setembro com a Av. Visconde de Guarapuava, Centro

Problemas com o temporal?

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Temporal em Curitiba assolou diferentes regiões. No Batel, registro feito pela Tribuna. Foto: José Souza/Colaboração/Tribuna do Paraná.

Vem mais chuva?

Segundo o Simepar não há previsão de chuva para Curitiba neste domingo (20). As temperaturas ficam elevadas, com máxima de 28ºC, mas com zero chance de precipitação. Além disso, no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu mais alertas de temporal para a cidade.