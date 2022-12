O calor de 32ºC registrado em Curitiba e região nesta sexta-feira (09) foi um dos responsáveis pelo forte temporal que causou estragos em bairros de Curitiba e em cidades na região metropolitana. Bairro Alto, Bacacheri, Santa Cândida, bairros de Colombo e demais localidades tiveram problemas com granizo, ventos e alagamentos. Mas será que isso vai se repetir neste sábado? Bora pra previsão do tempo do tempo para Curitiba!

Ventos de 70 km/h provocam queda de 177 árvores com chuva em Curitiba

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não há, pelo menos até a manhã deste sábado, alerta de temporal para Curitiba. A previsão do tempo do Simepar, porém, destaca a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas entra a tarde e a noite no Paraná. Em Curitiba, existe chance de chuvas isoladas a partir das 15h. A máxima chega aos 28ºC.

Os próximos dias serão de mais chuva para Curitiba. Destaque para este domingo, que tem previsão de 16 milímetros de precipitação. Segunda e terça-feira também terão chuva. O temporal deixou milhares de pessoas sem água e sem energia em Curitiba.

Calorão no Interior

Segundo o Simepar, Cerro Azul, Cianorte e São Miguel do Iguaçu bateram recorde na temperatura. Nestas cidades os medidores do Simepar chegaram aos 37ºC. Em Jazarezinho, na região norte, houve registro de temporal com alagamentos e estragos causados pelo temporal. Em Jazarezinho a máxima neste sábado chega aos 32ºC, sem previsão de chuva.

