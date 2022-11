O novembro chegou e as vitrines das lojas do comércio de Curitiba seguem focadas no Natal e na Copa do Mundo. Uma das grandes estrelas do fim do ano são as árvores de Natal, que estão cada vez mais completas a cada temporada. Fitas, bolas coloridas, laços, bonecos, estrelas e luzes para todos os gostos. E você sabe qual a tendência de 2022?

Ao circular na Avenida Sete de Setembro, um dos principais pontos do comércio de Curitiba, é fácil notar que a árvore com decoração vermelha e dourada segue sendo a campeã no primeiro plano no olhar. No entanto, cores como o azul escuro e rosa estão ganhando destaque na preferência do consumidor, que está cada vez mais exigente com as decorações natalinas.

Há 28 anos vendendo artigos de Natal, Maurício Menegusso, proprietário da Se7e Embalagens, afirmou que a tendência de cores são analisadas por especialistas de mercado com a enorme contribuição de decoradores. “Participamos ativamente de feiras e cursos que analisam todo o segmento. Temos a Isabele e a Jéssica que são as nossas decoradoras que estão sempre de olho na tendência. Para o Natal 2022, o azul escuro com nude, e rosa com rosé estarão com tudo. Pode apostar”, adiantou Maurício.

Isabele e a Jéssica indicam aos clientes quais são as tendências do momento. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Tá, mas e quanto custa esta brincadeira?

Naturalmente o tamanho da árvore, os adereços e a quantidade de itens influenciam no preço final. No caso de uma árvore de 1.80 de altura, azul escura com nude, com 403 galhos, laços, bolas, botas, flores, passarinhos, bonecos, espírito santo e outros enfeites está custando, segundo levantamento feito pela Tribuna nesta quinta-feira (03), cerca de R$ 1600.

Existe a possibilidade de levar somente a árvore, o que ameniza o bolso do consumidor, que terá que desembolsar em média R$ 550. Assim o cliente vai reforçando a decoração com fitas, laços e bonequinhos alusivo à data. Uma boa dica é a árvore em Led, que vai iluminar o ambiente sem a necessidade de o cliente comprar luz extra. O custo desta gira em torno de R$ 750.

“Antigamente, as pessoas só colocavam galhos e bolas, mas agora se utilizava mais bonecos. O cliente mudou e ficou mais exigente. Ele está atento ao que está sendo tendência com os produtos expostos, e deseja uma árvore mais chamativa”, completou o comerciante.