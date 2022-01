Nesta terça-feira (25), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba fará repescagem da vacinação contra covid-19 para crianças e adolescentes nascidos, até 31 de dezembro de 2011, com imunizantes da Coronavac.

A convocação é para oportunizar que as crianças e adolescentes, que já foram convocados e não puderam comparecer na data da aplicação, coloquem a situação vacinal em dia. Neste dia não haverá aplicação de imunizante da Pfizer para primeira dose.

Adultos que ainda não receberam a primeira dose da vacina também poderão receber a vacina durante a repescagem.

Após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu na última sexta-feira (21/1) a Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos. Com a orientação de que não seja aplicado em imunocomprometidos

Para a vacinação desta terça, a SMS irá utilizar doses remanescentes em estoque que vieram destinadas para a primeira aplicação.

Onde vacinar

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

A vacinação das crianças até 11 anos acontece em dez locais específicos para o atendimento desse público, já para os adolescentes com 12 anos completos ou mais a vacinação acontece nos mesmos locais da vacinação de adultos.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já, essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável para a assinatura do termo de consentimento.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

As orientações detalhadas e a relação das comorbidades podem ser conferidas no “Pequeno Manual para vacinação das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba”.

Crianças acamadas

Equipes de vacinadores continuam fazendo em paralelo a vacinação das crianças acamadas, mediante agendamento. As crianças acamadas em leitos atendidas pelo SUS Curitibano terão sua dose agendada a partir de um contato telefônico das equipes da SMS.

Aquelas que são atendidas pela rede privada devem fazer o cadastro, disponível desde o dia 13 de janeiro, via Aplicativo Saúde Já Curitiba – é necessário atualizar a versão do aplicativo nas lojas virtuais para plataformas Android ou iOS – ou pelo site.

Após baixar a atualização nas lojas de aplicativos para Android ou iOS – ou pelo site https://saudeja.curitiba.pr.gov.br/, a pessoa deve escolher a opção “Paciente Acamado”.

Recomendações

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças, a recomendação é que seja dado um intervalo de 15 dias.

Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar os intervalos para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

Repescagem da vacinação para crianças e adolescentes

• 25/1 (terça-feira) – Todas as crianças e adolescentes nascidas até 2011 (com exceção das crianças e adolescentes imunossuprimidos).

