O tempo deve permanecer estável em Curitiba e região nesta terça-feira (6), que amanheceu com forte nevoeiro na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), logo o sol aparece e fica entre nuvens na capital, que terá temperaturas amenas mesmo durante a tarde. A presença de uma massa de ar frio e estável mantém o tempo seco em todo o Paraná. No Litoral, os ventos do oceano para o continente apenas deixam o céu um pouco mais carregado de nuvens.

+Leia mais! Com mais de cinco meses de campanha, Paraná atinge vacinação em metade da população adulta

Em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 12º C e 17º C nesta quarta. O Simepar aponta uma manhã mais fria, mas sem chance de geada. Ao longo da tarde, a presença um pouco mais ativa do sol deve dar uma melhorada na sensação de frio.

Em outras regiões do estado, o tempo também fica seco e com o céu aberto. No Sul, em Palmas e General Carneiro, a meteorologia aponta chance de geada fraca. Em General Carneiro, o Simepar aponta temperaturas mínimas de 6º C.

+Leia mais! Curitiba vacina pessoas com 42 anos nesta terça-feira e 41 na quarta

Nas praias do Paraná, o sol também deve aparecer. Porém, há mais presença de umidade por lá. Conforme o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 13º C e 17º C. Na quarta-feira (7), há chance de voltar a chover no Litoral.

Nevoeiro em Curitiba

Segundo o Simepar, o nevoeiro que atingiu Curitiba nesta terça-feira acontece por causa da a inversão térmica, ou seja, a camada de aquecimento que impede a perda radiativa ficou mais próxima da superfície, além disso há mais umidade na coluna de ar. Por isso, o nevoeiro é denso. Com o aquecimento diurno, previsão da dissipação do fenômeno e/ou evolução para céu encoberto.

+Viu essa? Segunda maior cidade do Paraná tem boletim covid-19 sem mortes pela doença