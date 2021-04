Depois de um período com tempo fechado, a previsão é de que o sol apareça com mais força nesta terça-feira em todo o Paraná. Com isso, a temperatura média se eleva um pouco e a chance de chuva é ínfima, o que prejudica a captação de água na região de Curitiba. Abril foi um mês bastante seco e já põe todo o sistema de reservação de água em alerta.

Durante o dia Curitiba e LItoral devem ficar expostos à influência do oceano atllântico. “Espera-se ainda no setor uma maior concentração de nebulosidade, associado ao sistema de baixa pressão atmosférica com centro mais intenso no mar, na altura de São Paulo. A circulação característica deste sistema é no sentido horário, possibilitando no leste do Paraná ventos do quadrante sudeste e umidade do oceano”, diz a meteorologista Lidia Luisa Mota, do Simepar.

As temperaturas variam de 13ºC na mínima e 21°C na máxima na região de Curitiba. No Litoral do Paraná, a mínima prevista fica em 18ºC e a máxima em 26°C. Pelo interior, destaque para Foz do Iguaçu, com tempo firme e máxima de 31°C, maior temperatura prevista para hoje.

Para amanhã, quarta-feira (20), a influência da umidade e dos ventos vindos do oceano, com o avanço de uma frente fria podem fechar o tempo na capital e promover chuvas isoladas.