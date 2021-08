O tempo em Curitiba nesta terça-feira (10) deve ser de calor à tarde e temperaturas amenas pela manhã, sem chance de chuva. No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve começar a chegar na capital a partir desta quarta-feira (11). O motivo é a entrada de uma frente fria pelo Sul do Brasil que deve atingir todo o estado.

Conforme o Simepar, o avanço da frente fria já favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de chuvas sobre as regiões de fronteira com a Argentina e o Paraguai e na divisa com Santa Catarina. Nas demais regiões, o tempo seguirá estável nesta terça-feira.

Em Curitiba, segundo a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 15º C e 27º C. Ao longo do dia, a nebulosidade ficará variável, mas o sol aparece e eleva os termômetros. A diferença das temperaturas em relação aos últimos dias se deve ao efeito pré-frontal da chegada da frente fria. São temperaturas mais quentes para depois esfriar.

Com isso, a previsão é de que as máximas comecem a cair a partir de quarta-feira, quando a máxima prevista é de 14º C em Curitiba. Na quinta-feira (12), a variação térmica na capital deve ficar entre 8º C e 11º C. Já a chuva, quando vier, deve ficar pelo menos até a sexta-feira (13).

