Um terreno “do barulho” tem incomodado e indignado moradores do bairro Tingui, em Curitiba. Quem mora ou passa pelo local tem que conviver com o mato e o lixo acumulado no terreno, que é frequentemente visitado por usuários de drogas. Para piorar, o terreno fica a menos de 50 metros de distância da Unidade de Saúde (US) Tingui.

O despachante de trânsito aposentado Jair Camargo, 62 anos, conta que ninguém aguenta mais ter que conviver com “tudo que tem de ruim” na região. Apesar de ter se mudado para um sítio em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, em busca de um pouco mais de sossego, ele lamenta o estado de abandono do terreno, que fica na esquina das ruas Nicolau Salomão e Brasílio Bacellar Filho, na região em que morou nos últimos 40 anos, e onde a filha ainda reside – o aposentado também tem quatro casas que aluga nas proximidades do terreno.

+Viu essa? Homem faz a mulher de refém em Curitiba por três horas e se entrega

Sofá jogado no terreno serve de apoio para usuários de drogas. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“O terreno ali virou um ponto pro pessoal usar drogas. Tem gente lá fazendo isso de dia, de noite, em tudo que é horário. Chegou a um ponto em que o pessoal do bairro se juntou pra demolir uma casa de madeira abandonada que ficava dentro do terreno pra ver se melhorava a situação, mas não mudou nada. Essa turma que usa drogas colocou um sofá lá no terreno e continua cheio de gente ali”, reclamou.

+Rua do pó! Moradores de Curitiba não aguentam mais viver no meio do poeirão

Além dos usuários de droga, outra coisa que incomoda a vizinhança é a sujeira e o descuido com a vegetação, que tornaram o lugar um “prato cheio” para insetos e animais. Dá só uma olhada o vídeo abaixo que mostra bem como está o terreno baldio:

“Esse terreno também virou um depósito de lixo e tem um matagal. Na última chuva forte ainda caíram umas árvores ali. E tem tudo que é bicho lá, até cobra a gente já viu”, complementa.

Cansados de cobrar uma solução!

Camargo explica que ele e vários outros vizinhos já procuraram a prefeitura pelo telefone 156, mas que até o momento não parece existir uma solução a curto prazo para o problema.

“Se a gente pede uma limpeza da calçada a prefeitura até vem e providencia, mas dentro do terreno eles não podem mexer. Parece que esse terreno está pra ser doado para algum órgão público porque o dono tinha umas dívidas, mas a doação ainda não foi regularizada”, especulou o vizinho.

LEIA TAMBÉM! Quais foram os bairros de Curitiba com mais furtos e roubos em 2022? Veja o ranking!

Jair Camargo explicou que a prefeitura até recolhe lixo, mas apenas o que está para o lado de fora do lote. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Segundo o aposentado, a situação do terreno é tão feia que o prédio que fica na frente até mudou o local do portão de acesso.

“Eles fecharam o portão que ficava bem na frente do terreno e abriram um lá na outra rua, até por questões de segurança mesmo, porque a gente fica com um pouco de medo”, conclui.

A reportagem da Tribuna foi até o local e encontrou usuários de droga utilizando a área, além de um corpo de um cachorro de médio porte abandonado dentro do terreno (Veja no vídeo acuima). Uma equipe a serviço da prefeitura finalizava a limpeza da área em frente ao lote.

Lixo e muita dor de cabeça. Essas são as preocupações de quem vive ao lado do terreando abandonado no Tingui. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

E aí, prefeitura de Curitiba?

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba afirma que já existe um processo em curso referente ao terreno que tem causado transtornos aos moradores do Tingui. A SMU lembra que cabe ao proprietário “manter o imóvel vedado e tanto seu interior como o passeio limpo, roçado e capinado”. Nos casos em que o responsável não cumpre suas obrigações, a secretaria pode notificar e multar o proprietário, mas a atual legislação impede a realização de serviços dentro de área particular.

Situação que poderá mudar se um projeto de lei aprovado na semana passada pela Câmara Municipal de Curitiba for sancionado pelo prefeito Rafael Greca. Se entrar em vigor, a lei permitirá que as autoridades municipais façam a limpeza de terrenos particulares que representem riscos à população, cabendo ao proprietário arcar com os custos do serviço.

A SMU aguarda a sanção ao projeto para definir de que forma irá atuar nesses casos se a lei for aprovada. Por enquanto, a secretaria mantém a atuação nos limites estipulados pela legislação vigente.

Confira, na íntegra, a nota da secretaria:

“A Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba lembra que é de responsabilidade do proprietário manter o imóvel vedado e tanto seu interior como o passeio limpo, roçado e capinado. O proprietário cumprir essa responsabilidade fica suscetível à fiscalização da SMU, que, constatando a irregularidade, emite notificação para que a situação do local seja regularizada. Caso a notificação não seja cumprida, é emitido o auto de infração. Sobre a área em questão, a SMU informa que já existe processo de fiscalização em andamento sobre esse terreno de propriedade particular e que será procedida a vistoria no imóvel para as providências necessárias relativas à limpeza do local.”, diz a nota da prefeitura.

Participe!

As fotos e o relato chegaram para a reportagem da Tribuna pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias. Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Você conhece alguma pessoa que faz algo incrível aí perto da sua casa? Viu alguma irregularidade na sua região? Entre em contato com a gente pelo número -(41) 9 9683-9504.

Veja que incrível!