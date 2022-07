A escolha do casting de modelos do elenco que desfilará no 7.º Boqueirão Fashion Day, no próximo dia 15 de julho, em Curitiba, começou a ser escolhido nesta semana. Na quarta-feira (29), 78 modelos de três agências especializadas da capital participaram do teste para poder desfilar na passarela da Rua da Cidadania da regional, onde será o evento. O casting será feminino.

Segundo a prefeitura, desse grupo sairão as 40 escolhidas para apresentar os looks criados por estudantes dos cursos de moda das universidades parceiras do evento, ponto alto da programação que busca dar visibilidade ao potencial da cadeia regional de moda concentrada na Rua Bley Zornig.

A seleção ficou a cargo do professor de pós-graduação em Moda da Universidade Positivo, designer de Moda e produtor cultural Júnior Gabardo, que assina a produção do desfile. Ele avaliou as modelos das agências NK, Armazém Models e Zoom.

“O Boqueirão Fashion Day é uma importante porta de entrada para a moda de design, além de oportunidade de testar a relação entre produto e mercado e, como tendência, evoluir para marcas locais”, disse Gabardo, que participa pela primeira vez do evento.

Seleção do elenco que desfilará no 7º Boqueirão Fashion Day. Foto: Ricardo Marajó/SMCS



Atividades paralelas

O desfile fechará a programação do Boqueirão Fashion Day. Também haverá atividades para o público entre os dias 12 e 14 de julho, todas grátis. Os interessados poderão escolher pela internet as atividades que deseja participar e se inscrever. As inscrições serão disponibilizadas em breve. Veja as opções:

12/7 – das 15h às 16h30min – talk sobre tendências da moda, no Auditório 2 da Rua da Cidadania.

– das 15h às 16h30min – talk sobre tendências da moda, no Auditório 2 da Rua da Cidadania. 13/7 – das 14h às 16h – palestra sobre práticas na gestão de resíduos têxteis – Auditório 2 da Rua da Cidadania

– das 14h às 16h – palestra sobre práticas na gestão de resíduos têxteis – Auditório 2 da Rua da Cidadania 14/7 – das 14h as 16h – customização de peças em jeans – Espaço Workitiba Boqueirão

O 7º Boqueirão Fashion Day é uma promoção da Administração Regional do Boqueirão em parceria com Centro Europeu, Senai, Senac, Uniandrade, UP (Universidade Positivo), Sindicato de Modelos e empresas da Rua Bley Zornig (Fortex, Brasilusa, Souza Tecidos, AC Malhas, Paranatex, Kolimalhas, Central Sul, ACR Malhas e Arte da Costura). FAS (Fundação de Ação Social), FCC (Fundação Cultural de Curitiba) e SMCS (Secretaria Municipal da Comunicação Social) apóiam o evento.

