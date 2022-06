As péssimas condições de infraestrutura do hotel social do projeto Minha Morada, Vida Nova, coordenado pelo Departamento de Política Sobre Drogas da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, tem sido alvo de reclamações dos usuários. No hotel que fica na Rua Conselheiro Araújo, no Centro de Curitiba, o forro apodrecido do banheiro está caindo aos pedaços sobre o vaso sanitário e pia.

E não só o mofo tem sido problema nas instalações do banheiro. Os usuários também tem reclamado de choques frequentes na hora de ligar o registro do chuveiro para tomar banho.

O projeto proporciona uma moradia temporária para pessoas em contato com as drogas e criminalidade. No espaço, a pessoa passa por entrevistas, com avaliação de perfil e interesse na reinserção social. Inaugurado em junho de 2021, o hotel social foi mantido até o fim do ano passado com recurso de R$ 1,1 milhão proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Luizão Goulart.

E aí, prefeitura?

Em nota, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Curitiba informou que a infiltração no banheiro do piso superior causou a queda de parte do teto. “O local foi interditado para uso, assim como o banheiro inferior. As interdições foram necessárias para que a infiltração fosse arrumada. A manutenção já foi feita e o problema solucionado”, reforçou a secretaria em nota.

A prefeitura disse ainda que os banheiros ainda não podem ser usados porque estão esperando secar o material do forro. A secretaria reforçou que há outros banheiros disponíveis no hotel social para os usuários.

Sobre a questão dos choques, a prefeitura informou que também foi consertado o problema na fiação elétrica do chuveiro, que ocasionava choques. A previsão é que os banheiros voltem a ficar disponíveis nesta semana.

