Começam nesta terça-feira (12) as inscrições para a 3ª Corrida The Hardest Run. Os interessados já podem garantir seu nome entre os participantes na prova mediante o cadastro no site thehardestrun.com.br e pagamento da taxa de inscrição de R$ 120.

A renda com as inscrições na disputa solidária será totalmente revertida para a ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Erastinho. A organização prevê a presença de 12 mil pessoas na corrida para atingir a meta de arrecadação de R$ 1,4 milhão em prol deste que é o primeiro hospital oncopediátrico do Paraná.

A iniciativa é muito bem-vinda neste momento em que a expansão do Centro mostra-se como importante passo para elevar a capacidade de atendimento da estrutura, salienta Adriano Lago, superintendente do Erasto Gaertner (HEG), instituição à qual pertence o Erastinho.

“A cirurgia é uma das terapias muito utilizadas na oncopediatria e também em especialidades gerais, para procedimentos de baixa, média e alta complexidades. Atualmente, com uma sala cirúrgica, o Erastinho realiza, em média 1.524 cirurgias ao ano. Com a construção de uma nova sala cirúrgica, será possível duplicar a quantidade de procedimentos, chegando a 3.048 cirurgias anualmente”, afirma Lago.

Provas

A 3ª Corrida The Hardest Run acontecerá no dia 12 de outubro e terá prova, a partir das 7 horas, em três modalidades: 10 km de corrida, 5 km de corrida e 3 km de caminhada. A idade mínima exigida para participar é de, respectivamente, 15, 13 e 12 anos.

Todos os inscritos receberão medalhas de participação. Os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares nas corridas de 5 e 10 km (feminino e masculino) ganharão, ainda, troféus.

A largada e a chegada serão na Praça Afonso Botelho, em Curitiba (PR). A entrega dos kits será feita às vésperas das provas, de 8 a 10 de outubro. As inscrições seguem até o dia 10 de outubro.

História

O movimento The Hardest Run nasceu utilizando a corrida para conscientização da importância da doação de sangue e medula óssea. Hoje, se firma como um instituto filantrópico, cujo objetivo é promover a corrida como uma ferramenta para trazer a atenção e esforços para causas de ampla relevância social.

A 1ª Corrida The Hardest Run, em 2019, reuniu 10 mil pessoas, que juntas doaram R$ 1 milhão para a construção do Erastinho. A segunda edição do evento seria realizada em 2020, quando a participação foi aberta aos atletas e contabilizadas 12.000 inscrições, um total de R$ 1,2 milhão em renda. Porém, o evento foi adiado para 2021 em razão da pandemia.

Como a pandemia durou mais tempo do que se esperava, no ano seguinte o evento teve de ser cancelado por segurança. Mesmo assim, uma caminhada simbólica, com alguns atletas, pacientes e colaboradores do Erastinho foi feita na área externa do hospital para marcar o momento. Apesar do cancelamento, os 12 mil inscritos na corrida de 2021 abriram mão do ressarcimento do valor pago, o que mostrou a forte adesão do público à causa. Todos receberam seus kits em casa e, assim, toda renda arrecadada na corrida foi destinada ao projeto, totalizando R$ 1,2 milhão.

“Agradecemos muito o apoio do instituto, que nas suas primeiras iniciativas foi fundamental para a obra do Erastinho. A meta agora é a expansão, para que mais crianças e adolescentes possam ser atendidos com o reconhecido tratamento humanizado e qualificado do hospital”, finaliza Adriano Lago,