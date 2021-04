Inspirado no aplicativo de relacionamento Tinder, que combina pessoas através de interesses em comum, a Prefeitura de Curitiba passou a disponibilizar informações de cães e gatos disponíveis para adoção da Rede de Proteção Animal. Funciona da seguinte forma: o futuro tutor entra no site e conhece todos os animais que estão disponíveis para doação. Se algum despertar interesse, dar “match”, o futuro tutor pode agendar uma visita para conhecer o bichinho.

A história de vários cães e gatos estão disponíveis no site. A do Lobato é uma delas: um macho, porte médio, adulto bem jovem. Ele chegou ainda filhote e foi recolhido pela ambulância com fratura na patinha. Recuperou super bem, mas ainda é um pouco medroso. Por isso, os veterinários aconselham quem tem interesse em adotá-lo, que ele pode se dar muito bem na companhia de um outro cachorro.

Site da Rede de Proteção Animal mostra dados e detalhes dos animais prontos para adoção. Foto: reprodução / site.

Nesta quarta-feira (31), 13 cães e gatos estavam cadastrados, disponíveis para adoção. A proposta da rede, no entanto, é aumentar ainda mais os cadastros. No site, além dos animais do Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), do município, protetores de animais e ONGs ligadas à causa também poderão disponibilizar os pets que estiverem sob seus cuidados para adoção.

“Especialmente nesse momento de pandemia, em que temos que interromper os serviços presenciais, a nova funcionalidade do site ajuda bastante”, avalia o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Todos os bichinhos são castrados, vacinados, desverminados e microchipados, prontos para receber os dados do novo tutor.

Quem tiver dúvidas, pode contar com a orientação dos veterinários de plantão para falar sobre porte e temperamento, conforme a característica de cada espaço e família. O agendamento para conhecer os animais pode ser feito pelo telefone 41 99963-0233.