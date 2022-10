“Foi um barulho de vidro quebrando, o buraco parece ser de tiro”, assim descreveu um morador do bairro Ahu, em Curitiba, que teve a janela da sacada atingida, na noite de segunda-feira (24). O morador do apartamento do terceiro andar tinha uma bandeira exposta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o que pode ser ter sido o motivo do possível disparo.

O responsável pelo apartamento, que pediu para não ter o nome publicado na reportagem, estava com a namorada e o enteado, uma criança de seis anos. Quando era perto das 19h30 eles ouviram o barulho de vidro quebrando possivelmente com um disparo de arma de fogo.

“Ainda não achei o projétil, fiz o Boletim de Ocorrência agora pela manhã e a Criminalística vai vir aqui em casa para ver certinho. Pode ser que seja bala de pressão, chumbinho ou pedra”, disse o homem à reportagem da Tribuna.

Bandeira do MST seria o motivo?

O dono do apartamento já tinha colocado a bandeira algum tempo atrás e retirou. No entanto, recolocou na segunda-feira, dia que teve uma surpresa desagradável.

“Não consigo acreditar, pois nunca imaginei que chegaria nesse ponto. A gente vê notícias de agressão, mas quando é com a gente, assusta”, comentou o rapaz que mora no terceiro andar de um condomínio.