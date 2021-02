Após a repercussão de um ponto de ônibus tomado por mato, na Rua Syvano da Rocha Loures, na Cidade Industrial de Curitiba, uma equipe do Distrito de Manutenção Urbana (DMU) realizou a roçada do local e também a manutenção do calçamento junto ao meio-fio.

O ponto de ônibus foi encontrado com mato alto subindo pela estrutura do ponto, chegando a alcançar o teto. O flagrante foi feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti.

Ponto de ônibus recebeu manutenção. Foto: Prefeitura de Curitiba / divulgação.

A Prefeitura de Curitiba informou em nota que o local onde o ponto está é uma propriedade particular, por isso a manutenção do local não é da prefeitura mas sim do proprietário da região.

No entanto, a limpeza realizada na terça-feira foi realizada em caráter de urgência, segundo a prefeitura. Uma equipe fez uma limpeza específica do ponto de ônibus para não prejudicar a circulação dos passageiros.

A reclamação foi encaminhada ao Núcleo Regional da Secretaria Municipal do Urbanismo para que notifique o proprietário do imóvel sobre a responsabilidade de manter o passeio limpo, roçado e capinado, de acordo com a determinação municipal.