O tombamento de uma retroescavadeira bloqueia três faixas do quilômetro 665 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. As pistas sentido Santa Catarina estão completamente bloqueadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a máquina caiu de um caminhão que a transportava. Ainda não há previsão de liberação no momento. O acidente ocorreu por volta das 9h25. Ninguém se feriu.

Trecho perigoso

A descida da Serra do Mar sentido Santa Catarina é um trecho perigo e palco para frequentes acidente. O mais trágico e recente deles envolveu um ônibus de turismo e deixou 19 pessoas mortas.

A área de escape, que já salvou centenas de vidas, é um equipamento de segurança no local e que frequentemente é utilizada por caminhoneiros, evitando assim acidentes. Relembre flagras aqui!

Foto: Divulgação/PRF.