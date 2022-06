Imagens de uma agressão a um torcedor do Athletico no sábado (18), pode virar motivo de investigação por parte da Polícia Civil do Paraná. O caso ocorreu em uma distribuidora de bebida, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Nas imagens de uma câmera de monitoramento, o torcedor atleticano está do lado de fora do estabelecimento, quando três pessoas chegam o agredindo com chutes e socos. Na ação, os agressores só param quando retiram a camisa da vítima caída no chão. Não é possível perceber nas imagens se os rivais pertencem a alguma torcida organizada de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Sindicato do PR denuncia alta abusiva de gasolina e diesel nas distribuidoras

>> Arrombamentos no São Lourenço assustam comércio pela ousadia; entram até pelo telhado

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a Polícia Civil para questionar se a vítima teria feito um boletim de ocorrência, mas não conseguiu contato no domingo (19).

Caso queira auxiliar a Polícia Civil na investigação, ligue no 181. O anonimato é garantido.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix