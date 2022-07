Um torcedor do Internacional ficou gravemente ferido em uma briga de torcida depois do jogo entre Athletico e Internacional, que aconteceu na Arena da Baixada, em Curitiba, no final da tarde deste sábado (16). Um vídeo recebido pela Tribuna mostra o homem, com a cabeça enfaixada, sendo carregado em uma maca para uma ambulância. “Não fala nada pra mãe”, pede uma pessoa no vídeo. Após o resgate, Cassiano Zanella, de 34 anos, morador de Curitiba, foi encaminhado ao Hospital Evangélico.

A noiva de Cassiano, Naliana Sallet, conversou com a Tribuna e disse que o noivo foi agredido por um grupo de 5 a 6 atleticanos. “Foi na hora que estávamos saindo do jogo. Torcedores do Athletico, cerca de cinco ou seis, cercaram ele e outro amigo. O amigo conseguiu fugir, mas ele não”, relatou, bastante emocionada, a noiva, que esperava respostas sobre o estado de saúde de Cassiano no hospital. Logo após a agressão a polícia chegou para prestar atendimento.

Enquanto era resgatado o homem, torcedor do Internacional, conversava com amigos. “Gente, fica tranquilo. Vou ficar bem”, disse o homem, na maca, e com a cabeça enfaixada. “Os caras foram covardes”, disse outra pessoa que estava acompanhando o resgate. Enquanto era colocado na ambulância, outras pessoas que estavam acompanhando o atendimento disseram. “Não fala nada para a mãe”.

A reportagem procurou a Polícia Militar sobre informações dos agressores, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

