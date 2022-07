Desde o lançamento da Confraria041, dezenas de curitibanos estão aproveitando os diversos benefícios de ser um confrade. A Confraria em Dobro rouba a atenção da maioria, mas tem um benefício diferenciado para quem ama futebol e torce pelos times de Curitiba. Ao fazer parte “do lado incrível da cidade” o leitor ganha uma condição especial para assinar o UmDois Esportes, que faz a maior e melhor cobertura esportiva da cidade.

Com apenas dois anos de vida, o UmDois Esportes coleciona números impressionantes de audiência e relevantes contribuições para o esporte local. Surgido a partir da união das redações esportivas da centenária Gazeta do Povo e da tradicional Tribuna do Paraná, o UmDois esportes tem um time de jornalistas e colunistas altamente qualificado, responsáveis pelas melhores reportagens e análises de Athletico, Coritiba e Paraná.

“Há quase dois anos no ar, o portal triplicou seus números de audiência e só cresce em abrangência, ao tratar cada vez mais de futebol nacional e internacional. Ao aproveitar o desconto da parceria com a Confraria041, você ganha acesso a todas as notícias sobre o Trio de Ferro e, ainda, as colunas exclusivas dos mais experientes cronistas do estado, Augusto Mafuz e Carneiro Neto. E tem mais: vídeos, podcasts, fotos, conteúdo em todas as mídias”, disse o coordenador editorial do UmDois, Andre Pugliese.

“É uma grande satisfação participar da Confraria041, projeto que tem tudo a ver com o UmDois Esportes. Valorizar nossas marcas, aproximar as pessoas, trazer benefícios diretos e fortalecer a todos”, acrescenta André.

O que fazer

Se você quer assinar o UmDois Esportes pagando apenas R$ 4,90 por mês na assinatura anual, ou seja, com 50% de desconto (o valor mensal padrão é de R$ 9,90), basta fazer parte da Confraria041.

Por apenas R$ 7,99 por mês você tem acesso a este desconto na assinatura do melhor site de esportes da cidade, além da Confraria em Dobro (paga por um produto ou serviço e ganha outro de graça), sorteio de vales-compras de R$ 500, sorteio de ingressos para shows e espetáculos, grupo exclusivo de whatsapp e telegrama, além de conteúdos exclusivos.

