Curitiba vai abrir, neste sábado (29), dez unidades para atendimento de pessoas com suspeita de influenza e covid-19, o que representa uma em cada Distrito Sanitário da cidade. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o acontece até às 17h (confira a lista completa abaixo).

Serão atendidas somente pessoas que tenham sintomas respiratórios leves (tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar), que necessitem de atendimento presencial.

Essas unidades foram reorganizadas pela SMS para dar suporte às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que estavam recebendo grande volume de usuários com quadros leves.

UPA: só para urgência e emergência

As UPAs, são destinadas ao acolhimento de casos graves, urgências e emergências, quando a ausência de intervenção profissional acarreta em risco de morte ou do agravamento do quadro clínico.

A SMS reforça que a população não deve deslocar para as UPAs em casos de sintomas leves, priorizando o teleatendimento.

Isolamento imediato

A SMS orienta, ainda, para que as pessoas com sintomas leves se isolem imediatamente e, se houver necessidade, entrem em contato, prioritariamente, com centrais de atendimento remoto em Saúde (teleconsulta, videoconsulta) a que tiver acesso (público ou privado). Curitiba oferta o atendimento pela Central 3350-9000, diariamente, das 8h às 20h.

Próxima semana

A partir da segunda-feira (31/1), a SMS retoma este modelo de atendimento em 12 locais, com horário estendido, das 7h às 20h, atendendo exclusivamente situações respiratórias ou de emergência. Confira aqui a lista desses 12 pontos.

Nesses locais não são prestados outros serviços em Saúde e não são aplicadas doses de vacina (tanto nas dez unidades abertas no sábado quando nas 12 da semana).

Reorganização para enfrentar a pandemia

A SMS reorganizou os serviços de Saúde para adequar o atendimento neste momento em que a cidade tem mais pessoas com suspeita de covid-19 ou gripe, separando esses usuários para pontos exclusivos. Também destinou outros locais exclusivos para vacinação contra a covid-19 (com dez unidades exclusivas para imunização das crianças de 5 a 11 e outras 17 para de pessoas com 12 anos ou mais), de segunda a sexta-feira.

Além disso, há outras dez Unidades de Saúde que seguem aplicando outros imunizantes (como a vacina contra a gripe) e fazendo dispensação de medicamentos, também de segunda a sexta-feira.

A recomendação é que, antes de sair de casa em busca dos serviços do SUS Curitibano, o cidadão verifique onde o atendimento que busca está sendo ofertado. Confira aqui o detalhamento dessa reorganização.

Essa reorganização será mantida enquanto a demanda por atendimento respiratório de casos leves estiver alta na cidade.

Unidades exclusivas para atendimento sintomas respiratórios neste sábado (29/1)

Das 8h às 17h

Regional Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, Sítio Cercado)

Regional Boa Vista

Unidade de Saúde Santa Cândida (Avenida Paraná, 5.050, Santa Cândida)

Regional Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650, Hauer)

Regional Cajuru

Unidade de Saúde Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 119, Cajuru)

Regional CIC

Unidade de Saúde Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200, Cidade Industrial de Curitiba)

Regional Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho)

Regional Pinheirinho

Unidade de Saúde Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375,Pinheirinho)

Regional Portão

Unidade de Saúde Guaíra (Rua São Paulo, 1.495, Vila Guaíra)

Regional Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1.960, São Braz)

Regional Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538, Tatuquara)

