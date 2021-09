Três funcionários de uma empresa localizada em Colombo, região metropolitana de Curitiba, ficaram gravemente feridos após desmaiarem dentro de um caminhão-tanque, no início da tarde desta sexta-feira (17). Eles estava fazendo a limpeza e acabaram perdendo os sentidos por conta dos gases tóxicos na carreta. O trio foi encontrado graças a um quarto trabalhador.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e o resgate foi realizado. Viaturas do Siate e até uma aeronave auxiliaram no atendimento. O acidente ocorreu em uma empresa localizada no barro São Dimas, em Colombo.

Os três trabalhadores resgatados foram levados ao hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

