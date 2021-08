A construtora Prestes, de Ponta Grossa, abriu contratação para preencher 1,4 mil vagas de emprego em canteiros de obras de todo o Paraná — 30% destas vagas de trabalho são para quadro próprio e 70% por trabalho no modelo de empreitada. De acordo com a empresa, são 20 obras em andamento ou para serem iniciadas em nove cidades. Com as novas contratações, a Prestes aumenta em 150% seu número de funcionários.

Para a construtora, o aumento na geração de empregos reflete uma retomada do setor da construção civil. “É um crescimento robusto, sustentável e necessário para o volume de obras que temos neste momento e para um futuro próximo (…). Entendemos que há uma demanda reprimida muito expressiva no nosso segmento e por isso colocamos uma campanha em todo o Paraná para atrair esta mão de obra”, disse em comunicado o diretor executivo de Operações, Felippe Spinello.

A Prestes atua em cidades da região metropolitana, Campos Gerais e Norte do estado. Criada em 2009, já entregou cerca de 5 mil unidades habitacionais.

