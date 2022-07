A rede Mustang Sally vai inaugurar mais uma filial em Curitiba, em agosto. Além dos restaurantes nos Shoppings Novo Batel, Pátio Batel, Palladium e Muller, agora a rede especializada em drinks, cervejas e culinária Tex-Mex (texana e mexicana) abre uma nova unidade no bairro Cabral, no prédio onde ficava a Pizza Hut. A “pegada” do novo espaço será mais de “bar”, com capacidade para 120 pessoas sentadas.

O espaço ainda está em reforma, mas terá estrutura, inclusive para música ao vivo, além de um deck para acomodar os frequentadores. O cardápio será muito parecido com o que já faz sucesso na rede, com mais de 66 opções (66 em alusão ao Route 66, famosa estrada dos Estados Unidos), além de uma grande variedade de drinks.

“Sempre foi um desejo nosso estar nesta parte da cidade e finalmente estamos concretizando. Esta é uma parte geograficamente muito importante e agora estaremos nos quatro cantos de Curitiba. Esperamos atender bem toda a região do Cabral, Bacacheri, Boa Vista, Juvevê e demais bairros da região, que são bem populosos e que a gente ainda não tinha uma atuação mais efetiva”, disse o sócio-diretor do Mustang Sally, Gustavo Griebeler, com exclusividade para a Tribuna.

Na mesma região, especificamente na Avenida Munhoz da Rocha, existem diversas operações gastronômicas, como especializadas em hambúrgueres, restaurantes orientais, pizzarias, restaurantes italianos e carnes nobres.

Detalhes da fachada do novo Mustang Sally do Cabral. Foto: Gerson Klaina