A tradicional casa de sucos curitibana Wing anuncia fechamento definitivo após 30 anos de atividades. Com 13 unidades espalhadas pelo Centro, a rede chegou a fechar temporariamente em março do ano passado por causa da pandemia, mas diante das incertezas, resolveu fechar definitivamente.

O sócio da rede, William Wing, explicou que o fechamento temporário foi programado para a realização de uma reforma da panificadora da Silva Jardim. No entanto, os planos mudaram com o tempo. “Devido às incertezas de abertura e fechamento do comércio, com o funcionamento intermitente e, também devido a idade da matriarca, dona Alice Wing (77 anos), repensamos e decidimos não reabrir mais”, revelou o sócio.

A jornada de Alice Wing iniciava às 6 horas da manhã e se estendia até 21 horas, com o fechamento da panificadora. “Agora a dona Alice tem sua merecida aposentadoria”, explicou William Wing.

Fotos: divulgação.

A empresa familiar, administrada pelo senhor Wing, Dona Alice e filhos, vai ficar na lembrança dos curitibanos. “A qualidade de nossos produtos e os preços acessíveis possibilitou que muitos clientes tomassem café da manhã, almoçassem e fizessem um lanche após o trabalho ou antes de irem para a faculdade. Essas memórias e lembranças são momentos impagáveis e esse reconhecimento da sociedade curitibana é a recompensa final por um trabalho duro, honesto e dedicado a acreditar que valia a pena investir neste país”, contou.

Entre muitos produtos que marcaram a memória de quem frequentou a rede, estão os sucos e sanduíches naturais, salgados, tortas, bolos e a canja feita com a receita caseira da dona Alice.



Durante os 30 anos, foram inauguradas 13 unidades. A primeira foi a matriz na Galeria Lustosa. Depois vieram na Galeria Andrade, Galeria Tijucas, Galeria Suissa, Rua XV (ao lado do McDonald´s), Rua XV (em frente ao Bondinho), Wing Snack na Galeria Lustosa, na Marechal Deodoro esquina com a Presidente Farias, na Westphalen, na Silva Jardim, na Travessa Oliveira Belo, dentro da FESP e na Rua XV, ao lado da Associação Comercial do Paraná (ACP).