Assim como outras tradicionais marcas da educação curitibana, o Centro Universitário UniBagozzi, administrada pela Congregação dos Oblatos de São José (OSJ), passa a integrar as unidades de negócio do Gran Cursos Online, EdTech brasiliense. Os novos proprietários do Bagozzi têm com mais de 450 mil alunos ativos e está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros.

A compra da Instituição de Ensino Superior (IES) ocorreu após o Gran receber, no ano passado, seu primeiro aporte financeiro private Equity do Fundo de ESG e Impacto Social do BTG Pactual.

Para além da entrada no mercado de ensino superior, a EdTech pretende avançar, em breve, em novas verticais de ensino para qualificar os seus alunos de forma prática e acessível para o mercado de trabalho. Atualmente, o Gran tem mais de 460 mil alunos ativos em sua plataforma de preparatório para concursos, e cursos para exames profissionais, residências profissionais e a recente pós-graduação, que, com apenas 1 ano, já tem mais de 15 mil alunos.

Com a aquisição do UniBagozzi, será possível oferecer cursos de graduação e pós-graduação de todas as modalidades em um único ecossistema de aprendizagem. A expectativa, segundo o sócio-fundador e CEO Gabriel Granjeiro, é que sejam investidos R$ 150 milhões nos próximos 3 anos e que a vertical de ensino superior se torne a segunda maior unidade de negócio da companhia. Até o fim de 2026, o Gran pretende alcançar o marco de 1 milhão de alunos em cursos de graduação e pós-graduação.

“Sabemos que é um desafio ousado, mas é possível a partir de um trabalho empenhado em nosso propósito, o de mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. Somos uma empresa que contribui para a realização dos sonhos de nossos alunos e, internamente, não poderia ser diferente. Temos uma equipe que acredita e trabalha para conquistar nossos sonhos. Hoje, estamos entre as maiores e mais inovadoras EdTechs da América Latina, e isso é fruto desse empenho e que faz parte do DNA da nossa empresa”, destaca o CEO.

De acordo com o sócio-fundador e CTO do Gran Cursos Online, Rodrigo Calado, a EdTech utilizará todo o know-how tecnológico, referência no uso de inteligência artificial no Brasil e na América Latina, para propor algo único no segmento de graduação.

“Para nós, a tecnologia não é apenas um meio, mas também é uma área-fim que tem papel importante na otimização do aprendizado do aluno. E isso é possível por meio da implementação de ferramentas inovadoras para estimular, incentivar e fomentar o aprendizado de maneira individualizada, como temos feito no Gran com ineditismo. Na área de graduação, construiremos um ambiente em que o aluno poderá resolver tudo em um único sistema de aprendizado, sem burocracia”, afirma o CTO.

Crescimento constante – Mantida anteriormente pela Congregação dos Oblatos de São José (OSJ), que há 70 anos atua em Educação Básica em Curitiba, o UniBagozzi é uma marca tradicional em educação no Paraná e é avaliada com conceito 5, nota máxima concedida pelo MEC.

“Sabemos que o UniBagozzi é um centro de ensino tradicional de Curitiba e queremos que a essência e o carisma recebidos da mantenedora anterior permaneçam vivos nas pessoas que continuam conosco nesse desafio”, ressalta Gabriel.

Para o diretor do centro universitário, Padre José Neto, a entidade cumpriu o seu papel de presença transformadora no Ensino Superior por mais de 20 anos e continuará crescendo com a chegada do Gran Cursos Online.

“Não tenho dúvidas de que a entrada do Gran Cursos Online, com todo seu know-how tecnológico como umas das maiores Edtechs do Brasil, com certeza, ajudará o centro a continuar exercendo com excelência sua missão educativa. Agora é o Gran e o UniBagozzi transformando vidas através da educação e da tecnologia. Para nós é um orgulho fazer parte do ecossistema educacional do Gran”, disse o diretor.

Recentemente, o sistema de educação da Positivo foi vendido para o grupo Arco Comunicação, o que gerou, em seguida, a venda do Expoente para o mesmo grupo. A Universidade Positivo foi vendida para o grupo Cruzeiro do Sul.