A tradicional churrascaria Tropilha Grill decidiu fechar por quatro meses e promete voltar a receber o público em outubro. A decisão foi comunicada nas redes sociais do estabelecimento e gerou comoção entre os frequentadores. O motivo alegado pela direção é que a indefinição no modo de atender na pandemia do novo coronavírus com as constantes mudanças do protocolo de segurança de Curitiba está prejudicando o planejamento do local. A capital paranaense está em bandeira vermelha desde o dia 29 de maio e segue até 9 de junho com possibilidade de prorrogação de medidas mais restritivas aos serviços.

A Tropilha Grill fica na Rua Emiliano Perneta, no Centro. Está no setor gastronômico há 14 anos servindo no sistema rodízio. Atualmente está com a impossibilidade de realizar eventos ou grandes comemorações.

LEIA TAMBÉM:

>> Comerciantes fazem carreata contra ‘lockdown’ em Curitiba, “queremos trabalhar”

>> Urbs rebate risco de transmissão no transporte: “tirar os ônibus de Curitiba seria um caos na cidade”

Em nota, a churrascaria reforça que é um até breve, e pede desculpas aos clientes. “Ficaremos com saudades, mas nós empresas precisamos ter planejamento, não podemos ficar nessa instabilidade de abre e fecha através de decretos da prefeitura municipal. Compreendemos que o momento é muito delicado, mas também sabemos que restaurantes, comércios em geral não são os vilões de tudo isso. Cumprimos todas as regras da vigilância sanitária com distanciamento, álcool em gel, entre outras. Então, porque não seguir o decreto estadual? Porque nós curitibanos temos que pagar essa conta sozinhos? Foi muito difícil tomar essa decisão, mas temos que nos planejar! Fechado nós soubemos exatamente o custo para manter a empresa, abrindo e fechando como está ocorrendo fica muito difícil, não tem como continuar assim. Um até logo e voltaremos no dia 1° de outubro”, informa a nota.

Salão do Tropilha Grill. Foto: divulgação.

Nos comentários dos clientes, a maioria se solidariza com os funcionários e direção. “Que tristeza. Pessoas honradas, trabalhadoras, pagando por falta de imaginação dos administradores públicos”, escreveu Tiago Abdala. Um outro simpatizante da churrascaria relata que é preciso ter força e fé. “Força e fé, logo tudo isso vai passar. O custo mais alto são os funcionários que deixam de levar o pão e leite para casa para quem o emprego seja sua única fonte de renda”, opinou Adão Freitas.

Churrascarias fechadas

Diferente da Tropilha Grill que voltará em quatro meses, outros estabelecimentos especializados em carne fecharam definitivamente. A Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março de 2021, a Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho no ano passado.