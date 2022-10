O tradicional restaurante Lonatto, inaugurado em 1998, e localizado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, está de cara nova. O estabelecimento não é mais uma churrascaria como foi ao longo dos últimos anos. O rodízio segue ativo com opções de frango, massas e risotos, que leva às mesas dos clientes uma variedade de pratos com origem italiana.

A transformação de uma churrascaria para um restaurante estilo cozinha italiana não é uma novidade no estabelecimento, que agora se chama Lonatto Cucina. Antes de se tornar um restaurante especializado em carnes, o espaço servia basicamente massa e frango. Com o passar dos anos, a Lonatto se estabeleceu como churrascaria e ganhou notoriedade ao ficar em um espaço nobre na Avenida Comendador Franco, bem próximo ao viaduto estaiado, que cruza a Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres).

Pandemia foi um obstáculo pro setor

A chegada do coronavírus em 2020 no Brasil, prejudicou o ramo alimentício. Os restaurantes tiveram que fechar as portas ao público e por meses atenderam somente por delivery. Com a queda no faturamento, churrascarias tradicionais de Curitiba como a Churrascão Colônia, KF, Per Tutti e Devon´s acabaram fechando as portas.

Já os restaurantes que seguiram tiveram que se adaptar ao novo modelo de negócio. Um bom exemplo de sucesso foi o Madalosso, que criou um contêiner dentro de seu próprio terreno, em Santa Felicidade, para vender porções. Outra decisão da família foi a comercialização de produtos congelados.

Com a palavra, os clientes!

No caso da Lonatto, a pandemia resultou em uma transformação visual, gastronômica e de nome. Passou a ser oficialmente Lonatto Cucina.

“Durante o período em que estivemos fechados, aproveitamos para avaliar profundamente que mudanças poderíamos fazer para estar ainda mais alinhada com o que nossos clientes buscavam. Então, conversamos com mais de 200 clientes para entender o que realmente os trazia até a Lonatto e, surpreendentemente, mesmo sendo uma churrascaria, as massas e risotos tinham muito mais fãs que as carnes assadas. Percebemos que esse era o diferencial da Lonatto”, comentou Vanessa Karpinski, coordenadora do Marketing da Lonatto.

Lonatto ouviu seus clientes para saber os rumos da nova empreitada. Foto: Reprodução.

Ainda segundo Vanessa, a ideia de voltar as origens é também uma forma de homenagear Curitiba. “Com um ambiente totalmente remodelado e que homenageia a cidade de Curitiba, também pensamos em trazer ainda mais beleza e aconchego aos clientes. Temos certeza que até os fãs de churrascaria vão se render ao nosso novo formato. Queremos voltar a ser ponto de encontro para bons momentos entre amigos e famílias, oferecendo conforto, bom atendimento e fartura da comida caseira italiana”, completou a coordenadora.

Nas redes sociais, percebe-se que os clientes estão de se adaptando ao novo formato. “ Que pena que não vai ter rodízio de carnes, era bom pra caramba, poderiam pelo menos por uma picanha, mas mesmo assim estou ansiosa pela volta de vocês”, escreveu um internauta nos comentários em uma das postagens. Já outra pessoa valorizou o cardápio e reforçou que não vai ser preciso ir para Santa Felicidade para comer um franguinho. “Sempre gostei do atendimento e das massas e a asinha de frango com alho. Sempre dizia que o Lonatto era nossa Santa felicidade, bem mais perto de nós e a qualidade não deixava a desejar”, comentou um cliente.

Serviço

Lonatto Cucina

Endereço: Avenida Comendador Franco, 3769, Jardim das Américas, Curitiba

Valores: R$ 59,95 terça a sexta no almoço e jantar

Sábado: R$ 64,95 no almoço e jantar

Domingo: R$ 69,95 Almoço

Telefone: 41 3238-3448