O Grupo Carrefour do Brasil segue, em ritmo acelerado, seu processo de expansão em Curitiba. Depois de confirmar a substituição da bandeira BIG pela do Atacadão na loja da Avenida das Torres, mais um hipermercado da cidade vai mudar de nome e estilo. Dessa vez a tradicional loja do São Braz/Santa Felicidade, localizada na Avenida Toaldo Túlio, deixará de ser BIG e passará a funcionar como Atacadão.

Curitiba já tem três lojas da rede (terá quatro, com a inauguração da unidade do Jardim Botânico, às margens da Avenida das Torres e Linha Verde) e chegará à quinta unidade com o início do funcionamento da loja da Toaldo Túlio. O sistema “atacarejo”, chamado tecnicamente de “cash&carry” (em tradução livre, pague e carregue/transporte). No Paraná, a rede já tem 13 lojas.

O projeto do Carrefour é “contribuir para uma alimentação de qualidade mais acessível a todos e todas, com oferta ampliada de produtos e serviços”. A escolha pela loja do São Braz vem da necessidade de atender à demanda da região por este tipo de comércio. “Em nosso processo de conversão, estamos analisando loja a loja, de forma individualizada, para oferecer o melhor mix aos nossos clientes, com complementaridade de formatos, atendendo às diferentes necessidades”, explica o Diretor Executivo de Integração, Sébastien Durchon.

O fechamento da loja está programado para ocorrer no dia 31 de julho. A nova loja deve ser inaugurada até o fim deste ano. Durante esse período de fechamento, como alternativa, os clientes poderão utilizar as lojas da rede mais próximas e também as opções do ecommerce.

Em relação aos trabalhadores que atuam no BIG atualmente, a situação de cada colaborador será tratada individualmente, sendo analisada a possibilidade de transferência para lojas próximas, e de atuação nas lojas com novo formato. Além disso, profissionais de algumas atividades específicas seguirão atuando, como times de segurança e de manutenção.