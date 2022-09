A loja Móveis Capão Raso, em Curitiba, informou que fechará as portas após 52 anos de atividades. Ainda não há uma decisão da administração se o fechamento será definitivo ou se a loja voltará a funcionar após uma reforma. Há cerca de um mês, a gerência vem fazendo uma liquidação com descontos de até 50% em todos os produtos. São móveis planejados, mesas, cadeiras e diversas outras peças que estão sendo vendidas até zerar o estoque. A expectativa é de que tudo seja vendido nos próximos 30 dias.

A loja foi fundada por Monir Haikel Fahd, em fevereiro de 1970, mas, nos últimos 13 anos, quem está na administração são os filhos Kelly Fahd, 38 anos, e Marcos Fahd, 40 anos. “Crescemos aqui dentro”, relembra a Kelly, em um papo com a Tribuna. “Nos últimos anos, o pai foi se afastando, por causa da idade, e nos deixou. Nós assumimos e fomos tocando em frente”, explicou. Monir Haikel Fahd faleceu há cerca de 5 anos.

A Móveis Capão Raso é uma loja de 1100 metros quadrados localizada na Av. República Argentina, 5140, bairro Novo Mundo. O início das atividades foi com a venda de produtos como colchões de campanha e fogão a lenha. Ao longo dos anos, foi se especializando no ramo de produtos para a casa das pessoas. “Hoje, somos uma unidade, mas chegamos a ter seis lojas espalhadas por Curitiba”, diz Marcos Fahd.

A loja foi fundada por Monir Haikel Fahd, em fevereiro de 1970. Foto: Arquivo.

Ele também destacou que o aviso de que a loja iria fechar deixou alguns clientes emocionados. “Teve gente que chorou, pedindo para a gente não fechar, por causa de tanta história”, conta Fahd.

Kelly contou que a decisão não foi fácil. “Vamos nos reorganizar. Em um primeiro momento, faremos a reforma do ponto. O primeiro pensamento foi fechar definitivamente, mas, ao longo dos próximos dois anos, tempo que devem durar as obras, pode ser que avaliemos essa decisão”, revela.

Segundo os irmãos, muita coisa foi vendida nos últimos 30 dias. A previsão é de que o estoque seja finalizado até o final de outubro. “Mas ainda tem muita coisa para o cliente aproveitar. Os descontos são mesmos reais, estamos mesmo aplicando até 50% em cima dos preços. Tem que vir aqui na loja e aproveitar”, explicou Marcos Fahd.

Ainda conforme os dois, o motivo do fechamento da loja não tem relação com o período de pandemia de coronavírus. “Pelo contrário. Na pandemia tivemos muita procura pelos nossos produtos. Os clientes mexeram em suas casas. Inclusive nos reinventamos com a melhoria do site, atendimento por telefone e WhatsApp. A decisão é por questões de reorganização mesmo”, finaliza o Fahd.

Descontos da Móveis Capão Raso

