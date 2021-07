O ponto do tradicional de Curitiba, Restaurante Dona Ambrosina, no bairro Jardim Social, está à venda. De acordo com o anúncio, publicado nas redes sociais, o motivo seria a aposentadoria dos sócios. O valor para a compra é de R$1,2 milhão e o imóvel não está incluso na negociação.

O Dona Ambrosina está localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz e tem mais de 30 anos de serviço. No cardápio, massas, carnes e o buffet de sopas, conhecido como um dos mais caprichados da cidade pela variedade que impressiona clientes.

Para levar o ponto que comporta 80 pessoas no salão, o interessado ainda vai ter direito a uma cozinha profissional equipada com geladeiras, freezer, bancadas, máquinas para descascar legumes e itens da cozinha, móveis e forno a lenha. Vale reforçar que o anúncio é para a venda do ponto comercial e não inclui o imóvel.

A explicação para o fechamento é que os sócios irão se aposentar após décadas de trabalho. A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o responsável pela publicação para ouvir os sócios, mas os proprietários pediram para não dar entrevista.

Pandemia?

A situação é diferente de outros estabelecimentos que fecharam as portas devido à pandemia do novo coronavírus. A churrascaria Per Tutti com 33 anos acabou encerrando as atividades em março de 2021, a Paiol em junho após 39 anos, o Churrascão Colônia, a Devon´s e a KF seguiram o mesmo caminho no ano passado.