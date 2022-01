Um acidente gravíssimo registrado no quilômetro 531 da BR-376, na região de Ponta Grossa, nos campos gerais, deixou cinco pessoas mortas, entre elas três crianças, na madrugada desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um caminhão e o trecho, sentido Ponta Grossa, está completamente bloqueado.

Um caminhão seguia de Curitiba sentido Ponta Grossa quando perdeu o controle e saiu da pista. O veículo parou capotado, completamente destruído e com a carga de ureia (fertilizante) espalhada pela pista. Segundo as primeiras informações as cinco pessoas estavam no caminhão no momento do acidente na BR-376.

É TRETA! Adolescentes são agredidos após esbarrão de bicicletas no parque mais famoso de Curitiba

Era o motorista, de 39 anos, uma mulher de 33 anos, que seria esposa do caminhoneiro, e três crianças pequenas, possivelmente todos da mesma família. Os cinco morreram na hora e o socorro nada pôde fazer. O veículo tinha placas de Rondonópolis, Mato Grosso.

“Possivelmente marido, mulher e mais três crianças. Durante as buscas por essas vítimas infelizmente um caminhão sem freios, carregado com madeira, acabou atingindo as nossas viaturas. Não houve nenhuma vítima desta segunda colisão e estamos em busca das vítimas deste acidente”, disse o Tenente Paulo Marcelo Ribeiro, do Corpo de Bombeiros a respeito do acidente na BR-376.

+Viu essa? Veja frases preconceituosas do presidente Bolsonaro

Viatura atingida

Viatura dos bombeiros acabou atingida por outro caminhão que estava sem freios. Ninguém se feriu neste segundo acidente. Foto: Reprodução/RPC/Bom Dia Paraná.

Enquanto os bombeiros faziam o atendimento ao primeiro acidente um caminhão carregado com madeira atingiu a traseira do caminhão do Corpo de Bombeiros. O veículo estava carregado com madeira e a carga acabou se misturando com a ureia do primeiro acidente. Ninguém ficou ferido neste segundo acidente.

Web Stories