É muito grande a movimentação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas imediações da Rua XV de Novembro, em Curitiba, especialmente no trecho final do calçadão, popularmente conhecido como Boca Maldita. Ali, o atual presidente e candidato a reeleição solta a voz em discurso logo mais, por volta das 17h, em comício e fecha sua passagem pela capital paranaense nesta quarta-feira (31).

Antes disso, Bolsonaro cortou a cidade em uma motociata durante a tarde.

O trânsito na região é complicado, pois algumas ruas foram fechadas para controlar o acesso de pessoas. Na Boca Maldita, grades de ferro limitam o acesso dos pedestres ao local reservado para autoridades e correligionários. As pessoas que tenta acessar a Praça Osório (ou o caminho inverso) precisam se espremer com vendedores ambulantes e comerciantes em corredores estreitos nas laterais do espaço.

Fotos: Alex Silveira

O presidente e sua comitiva chegaram ao calçadão da Rua XV por volta das 16h30. O governador Ratinho Júnior, que também tenta a reeleição, deverá participar do comício, bem como outros candidatos a deputado.

Praticamente no mesmo local, uma quadra antes, vendedores ambulantes e outros trabalhadores protagonizaram cenas lamentáveis nesta terça-feira. Uma pancadaria terminou em 8 pessoas detidas pela Polícia Militar.