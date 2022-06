O trânsito das cidades de Araucária e Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, sofrerá alterações no feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16). No caso de Araucária, ainda haverá suspensão de alguns serviços públicos.

Segundo a prefeitura de Araucária, as mudanças no trânsito e nos serviços públicos serão em decorrência do dia de Corpus Christi e do ponto facultativo municipal na sexta-feira (17).

Veja as alterações em Araucária:

Transporte coletiva – Os ônibus do sistema Triar circularão em horário de domingo, no dia 16 de junho, e de dia útil, no dia 17 de junho.

Paço municipal – Atendimentos suspensos nos dias 16 e 17 de junho.

Limpeza pública – A coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) segue a programação normal de atendimento nos dias 16 e 17 de junho.

Atendimento Guarda Municipal – A GM tem atendimento normal para as ocorrências todos os dias. Os moradores podem solicitar apoio pelo telefone 153.

Urgência e emergência – Os serviços de urgência e emergência (como UPA, SAMU, Central de Remoção de Pacientes, Hospital Municipal e Pronto Atendimento Infantil), a Vigilância Epidemiológica e também o Centro Especial de Combate à Covid-19 (CECC) continuam seus serviços normalmente todos os dias, sem qualquer alteração. Importante: As unidades básicas de saúde, que não são unidades de urgência e emergência, estarão fechadas.

Campo Largo:

As celebrações programadas para o feriado de Corpus Christi, em Campo Largo, provocarão bloqueios temporários no trânsito. Segundo a prefeitura a região afetetada será o Centro, próximo à Vila Olímpica Antônio Lacerda Braga até a Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Agentes do Deptran e da Guarda Municipal do município estarão à disposição para auxiliar pedestres e motoristas ao longo das celebrações. O bloqueio parcial ocorre das 7h às 12h.

Ainda conforme a administração, a tradicional confecção do tapete de Corpus Christi será feita desde à Vila Olímpica até a praça da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Uma faixa de trânsito será bloqueada em todo o percurso na extensão das ruas Centenário – da Dom Pedro até a Vila Olímpica, passando pelas ruas Sete de Setembro, Barão do Rio Branco, Engenheiro Tourinho, Monsenhor Ivo Domanski, Manoel Ribas, Subestação de Enologia, Joaquim Stroparo e Mauro Portugal.

As ruas transversais continuarão livres para a passagem de veículos.

A missa será realizada às 9h, na Vila Olímpica. Após, a procissão dá sequência à Igreja Nossa Senhora da Piedade. Durante o percurso, as vias ficarão bloqueadas e serão liberadas tão logo as pessoas finalizem a passagem por cada local.

