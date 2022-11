Começa a funcionar nesta terça-feira (8), às 11h, o novo binário das ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza/Palmeiras, no bairro Água Verde, em Curitiba. O binário tem cerca de 2 km de extensão. A mudança também irá ocasionar alterações no trajeto de três linhas do transporte coletivo.

Na última quinta-feira (3), para que o binário pudesse ser implantado no Água Verde, outros seis trechos de ruas do bairro tiveram sentidos alterados na última quinta-feira (3). E melhorias foram executadas pela prefeitura na região.

Já agora, com o novo binário, a partir desta terça a Rua Santa Catarina passa a ter sentido único de circulação da Guilherme Pugsley para a Rua Sergipe e a Eugênio José de Souza da Rua Sergipe para a Avenida dos Estados. A Rua Palmeiras passa a ter sentido único de circulação da Avenida dos Estados para a Rua Guilherme Pugsley.

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos.

Veja o mapa do novo binário

Novo binário altera trânsito e linhas de ônibus no Água Verde.

Melhor circulação

As mudanças são implantadas pela Superintendência de Trânsito (Setran) para melhorar a circulação e ligação viária na região. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

Trajeto dos ônibus

A implantação do novo binário irá alterar, a partir de terça-feira, o trajeto de três de linhas de ônibus: 160 JD. Mercês/Guanabara, 661 Lindoia e 662 Dom Ático. Juntas, essas três linhas transportam cerca 2.090 passageiros em dias úteis.

A linha 160 JD. Mercês/Guanabara terá seu itinerário alterado para as ruas Prof. Luiz César, Santa Catarina e Amazonas. Os ônibus terão novos pontos de parada na Rua Prof. Luiz César, entre a Murilo do Amaral Ferreira e a Palmeiras.

O itinerário da linha 160 JD. Mercês/Guanabara passa a ser circular no bairro a partir do ponto na Rua Amazonas, entre as ruas Santa Catarina e Eugênio José de Souza, e terá novo ponto final, entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro (sentido Centro).

Serão desativados os pontos de parada das ruas Amazonas (entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo), São Paulo (entre as ruas Pará e Maranhão) e Rio de Janeiro (entre as ruas Maranhão e Pará e entre as ruas Pará e Amazonas.

As linhas 661 Lindoia e 662 Dom Ático terão itinerário alterado para as ruas Eugênio José de Souza, São Cristóvão e Santa Catarina (sentido bairro) e para as ruas Sergipe e Eugênio José de Souza (sentido Centro).

As linhas terão novos pontos de parada na Rua São Cristóvão, entre a Eugênio José de Souza e Santa Catarina (sentido bairro), e na Eugênio José de Souza, entre as Ruas Sergipe e Alagoas (sentido centro).

Serão desativados os pontos de parada da Rua Alagoas, entre Eugênio José de Souza e Santa Catarina.

Preferenciais

Além das mudanças de sentido único, também haverá alterações na preferência de tráfego em quatro pontos. São eles:

– A Rua Palmeiras passa a ter preferência de tráfego em relação às ruas Marquês do Paraná e Monsenhor Manoel Vicente;

– A Rua Santa Catarina passa a ter preferência de tráfego em relação às ruas Marquês do Paraná e Monsenhor Manoel Vicente;

– No cruzamento da Rua Santa Catarina com a Avenida da República passam a ter preferência de tráfego os veículos que circulam na rotatória em relação ao tráfego da rua Santa Catarina e da Avenida da República;

– No cruzamento da Rua Camilo Castelo Branco com a Avenida da República passam a ter preferência os veículos que circulam na rotatória em relação ao tráfego da rua Camilo Castelo Branco e da Avenida da República.