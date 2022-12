O tráfego na BR-277, que liga Curitiba ao Litoral do Paraná, foi liberado a partir de 15h30 desta quarta-feira (30), no sentido Litoral. A decisão foi tomada após reunião técnica dos órgãos responsáveis pelas estradas no Estado.

A área de deslizamentos da rodovia, entre os quilômetros 39 e 42, permanece interditada, então o trânsito no local ocorrerá em sistema de pista simples. A PRF leva, neste momento, o fluxo que estava represado no Km 60 em comboio até o fim da área de deslizamentos, no km 39.

+ Leia mais: Desaparecidos podem chegar a 30 na BR-376 após deslizamento, avaliam Bombeiros

Obras e sinalizações realizadas por equipes do DER, permitiram a liberação do trânsito para Paranaguá, que estava bloqueado desde as 6h30 de terça-feira (29). As obras ampliaram o trecho em pista simples de 500 metros para três quilômetros.

A medida, defendida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) visa restaurar parcialmente o fluxo de veículos para o litoral paranaense, atualmente com bloqueios também na BR-376 e PR-410 (Estrada da Graciosa). Nesses dois casos, não há previsão de liberação.

A PRF orienta aos motoristas que tenham muito cuidado ao trafegar no trecho, pois além do grande fluxo de veículos, ainda chove no local.

Obras

No trecho atingido pela queda de rochas há pouco mais de um mês, o DNIT realizou contratação emergencial de obra de contenção do talude, um investimento de R$ 1,6 milhão.

Para os outros dois deslizamentos ainda serão avaliadas soluções. O Governo do Estado, por meio do DER/PR, se colocou à disposição do DNIT para dar suporte técnico, aporte financeiro ou mesmo para executar as obras, bastando somente uma definição do governo federal para início das medidas necessárias.

Guinchos

As equipes de operação de tráfego rodoviário do DER/PR estão presentes no trecho disponibilizando cones para sinalização de emergência, veículos de inspeção de tráfego, guinchos mecânicos e realizando a orientação ao usuário, garantindo que os desvios de tráfego no trecho sejam realizados com total segurança.

Atualizações sobre as condições de tráfego da BR-277 e demais rodovias do antigo Anel de Integração estão disponíveis em tempo real no Twitter do Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR: https://twitter.com/rodovias_parana. Os serviços do DER/PR podem ser acionados pelo telefone 0800-400-0404, sendo inteiramente gratuitos.