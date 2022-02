A partir das 15h desta quarta-feira (02), dependendo das condições climáticas, o trânsito na Rodovia dos Minérios terá alterações, em virtude do avanço das obras de duplicação. O trânsito sentido Curitiba a Almirante Tamandaré será mantido na pista atual até a altura da rua Comendador Antônio Barros, onde será desviado para a via marginal esquerda até o final do trecho em obras. A alteração permitirá o prosseguimento das obras de duplicação nas pistas principais.

+ Leia mais: Curitiba registra o maior número de casos ativos de covid-19 da pandemia

Os usuários da rua Comendador Antônio Barros e clientes do Supermercado Harger deverão ter especial atenção para acessar a rodovia, devido ao início do desvio.

Os usuários que acessam a via marginal direita a partir da Rua dos Cedros ou da Rua Joaquim Krunger deverão seguir em direção a Curitiba até o final desta, onde acessarão as pistas principais da rodovia.

Durante todo o período dos serviços o trecho será sinalizado, com fiscalização e acompanhamento do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), responsável pela contratação da obra.

+ Leia mais: Curitiba registrou chuvas acima da média em janeiro; interior “ficou devendo”

É importante que todos os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no Restaurante Bonfim, pelo e-mail ouvidoria.bid.der@gmail.com ou no telefone (41) 99283-1480.