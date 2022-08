Motoristas que passarem perto da Arena da Baixada, Estádio Joaquim Américo Guimarães, nesta terça-feira (30) deverão ficar atentos aos bloqueios de trânsito ocasionados no jogo entre Athlético Paranaense e Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores da América.

A partida começa às 21h30 e reunirá cerca de 40 mil pessoas. Das 17h até o fim da partida, às 23h30, ocorrerão intervenções em vias de acesso ao estádio.

Ruas com bloqueios

Os bloqueios serão nos cruzamentos das seguintes ruas:

– Petit Carneiro com Alferes Ângelo Sampaio

– Coronel Dulcídio com Getúlio Vargas

– Buenos Aires com Getúlio Vargas

– Engenheiros Rebouças com Brigadeiro Franco

– Brasílio Itiberê com Buenos Aires

– Doutor Pedro Augusto Menna Barreto com Brasílio Itiberê

– Coronel Dulcídio com Brasílio Itiberê

Outros bloqueios

Além disso, para garantir a segurança dos jogadores e comissões técnicas dos dois clubes, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão bloqueios temporários em alguns pontos das 17h até as 20h. As intervenções serão nas vias Alferes Ângelo Sampaio (no cruzamento com a avenida Iguaçu), Engenheiros Rebouças (com a Nunes Machado) e na Avenida Água Verde (com a Coronel Dulcídio).

Após as 20h, todos os pontos de bloqueio serão coordenados pela Polícia Militar.