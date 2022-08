Motoristas que forem passar pelos bairros Rebouças, Jardim Botânico e Cristo Rei, em Curitiba, no próximo domingo (14) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito ocasionadas pela 24º Corrida Pedestre Coronel Sarmento, organizada pela Polícia Militar. Além disso, é dia de concurso público, então os participantes precisam ficar atentos às mudanças.

A prova de 10 km começa às 7h e tem previsão de reunir 1.200 atletas.

A largada será no Comando da Polícia Militar do Paraná, na Avenida Presidente Getúlio Vargas. De lá, os participantes descem a avenida e o percurso continua pelas seguintes vias:

Doutor Dário Lopes dos Santos,

Professora Annette Macedo,

Doutor Corrêa Coelho,

Tv. Martinho Diogo Teixeira,

São Joaquim,

Sant’ana,

Brasílio Itiberê,

Comendador Franco,

Engenheiros Rebouças,

Conselheiro Laurindo,

João Negrão,

Marechal Floriano Peixoto, até o retorno ao Comando.

A chegada do último corredor é prevista para as 8h30 da manhã. Todo o trajeto vai ser compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda. A PM dará apoio e monitores vão auxiliar na organização ao longo do percurso.