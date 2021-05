A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta sexta-feira (7), 716 novos casos de covid-19 e 26 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Os novos números desta sexta ligam o sinal de alerta da pandemia, pois nos últimos sete dias, a média móvel de casos aumentou 19,2% e o número de casos ativos subiu 11,2% na última semana.

Nesta sexta, do total de mortes confirmadas, 17 ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 18 homens e oito mulheres, com idades entre 36 e 87 anos. Sete pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 4.855 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

LEIA TAMBÉM:

>> Pandemia pode voltar a piorar com encontros do Dia das Mães em Curitiba

>> Mais uma nova variante da covid-19 circula pelo país e preocupa autoridades

Com os novos casos confirmados, 195.671 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 183.910 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 6.906 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta sexta-feira (7), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 92%. Restam 41 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 75%. Há 178 leitos vagos.

Números da covid-19 em 7 de maio

716 novos casos confirmados

26 novos óbitos (17 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 195.671

Casos ativos – 6.906

Recuperados – 183.910

Óbitos – 4.855