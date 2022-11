O vereador de Curitiba Renato Freitas, eleito deputado estadual nas eleições deste ano, publicou um vídeo nas suas redes sociais em que acusa policiais militares de o tratarem como bandido nas dependências da Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta quarta-feira. Segundo o vereador, que acompanhava a votação que pode resultar na privatização da Copel, policiais militares o trataram de forma discriminatória.

“Fui tratado como bandido por Policiais Militares, dentro da própria Assembleia Legislativa do Paraná. Eu, Renato Freitas, deputado estadual eleito, chamado de suspeito e ameaçado no local para o qual fui eleito, isso é absurdo”. Renato Freitas chamou os policiais que teriam o intimidado de covardes por não assumirem o comportamento que ele afirmou ter sido desrespeitoso.

“Isso é uma grave ofensa, como se eu fosse suspeito. Ficar de olho? Dentro de um lugar onde fui eleito pelo povo?”, desabafou na frente de um dos representantes da casa que foram até o local da confusão, ainda nos corredores da ALEP.

A reportagem solicitou um posicionamento da assessoria de imprensa da Alep. A assessoria de imprensa da Assembleia informou que, no momento, não há nenhum posicionamento oficial.

Sobre o caso, a Polícia Militar (PMPR) também foi procurada. Em nota, a PMPR disse que “não recebeu nenhuma denúncia com relação a conduta dos policiais militares presentes na Assembleia Legislativa do Paraná”.

