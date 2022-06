A travesti suspeita de matar com um corte no pescoço o gerente Walter Machado, no dia 28 de maio no bairro Rebouças, em Curitiba, se entregou para a Polícia Civil (PCPR)nesta tarde de segunda-feira (20). Segundo a PCPR, ela se entregou na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa junto com o seu advogado.

De acordo com a polícia, a suspeita continuará presa e será encaminhada ao sistema penitenciário na terça-feira (21). “As investigações sobre o caso continuam a fim de esclarecer os fatos”, informou a PCPR.

LEIA TAMBÉM:

>> Urnas eletrônicas e sistemas das Eleições 2022 serão testados em Curitiba

>> IPVA atrasado pode ser parcelado no Paraná, incluindo de anos anteriores; Veja opções!

Relembre o caso

Walter foi encontrado morto dentro de um carro estacionado com um corte no pescoço no bairro Rebouças, em Curitiba. O caso aconteceu no sábado, 28 de maio. As investigações apontam que a vítima se recusou a pagar um valor maior do que o combinado e acabou sendo morto com um corte no pescoço pela suspeita.

Após o crime, pessoas em situação de rua que passavam pelo local furtaram os objetos pessoais da vítima.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix