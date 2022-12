O novo bloqueio total da BR-376 na região de Guaratuba, que será mantido ao menos até a tarde desta quarta-feira (21), interrompeu as viagens rodoviárias na principal ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Com isso, muitos passageiros de ônibus tiveram suas viagens canceladas ou concluídas com grande atraso. Enquanto a situação não for resolvida, o conselho dos órgãos de defesa do consumidor e também da administração da Rodoviária de Curitiba é para que os passageiros entrem em contato com as empresas de ônibus para se informar a respeito das condições de sua viagem.

Em entrevista para a RPC, Élcio dos Anjos, administrador da Rodoferroviária de Curitiba, explicou que o bloqueio às vésperas de Natal afetará o movimento do terminal e orienta os passageiros a procurarem as empresas antes de se dirigirem à rodoviária, para evitar maiores transtornos.

“Tínhamos uma expectativa de quase 400 mil pessoas passando pelo terminal rodoviário (até o Natal), então esses números devem ser um pouquinho inferiores em decorrência que Santa Catarina é um dos principais destinos dos paranaenses e vice-versa, com muita gente de Santa Catarina também que viria para o Paraná, de todo o Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cancelando as suas viagens também. Estamos tendo atrasos de 7 a 12 horas no tempo de viagem. As empresas estão dando suporte para os passageiros, porém nossa orientação é que procurem as empresas antes de efetuar a compra de suas passagens”, explicou o administrador.

Orientação é para que passageiros entrem em contato com as viações para verificar o status das viagens. Foto: Reprodução/RPC.

Esse contato direto com as viações é o caminho para que o usuário obtenha as informações mais atualizadas e corretas porque as empresas definem caso a caso a realização da viagem, que pode ser feita por uma rota alternativa, adiada ou mesmo cancelada – em todos esses casos os passageiros devem ser informados sobre as alterações.

Desmoronamentos na BR-376

Como exemplo dos transtornos causados pelo bloqueio que foi executado pela concessionária Arteris Litoral Sul devido aos riscos de novos desmoronamentos de terra no trecho do km 668 da BR-376, em Guaratuba – local onde um deslizamento de terra soterrou carros e caminhões e provocou duas mortes na noite do dia 28 de novembro –, apenas na tarde desta terça-feira foram canceladas quatro viagens para cidades catarinenses e outras duas que tinha o Rio Grande do Sul como destino.

Quais os direitos dos passageiros?

De acordo com os órgãos de defesa do consumidor, como os eventuais atrasos ou o cancelamento das viagens ocorrem por motivo que não é de responsabilidade das empresas de ônibus, não se aplica a obrigação do fornecimento de alimentação e hospedagem nesses casos.

No entanto, é dever das empresas remarcar a viagem sem custo algum para o passageiro ou devolver o valor da passagem, de acordo com a escolha do consumidor.

Outras alternativas

Para piorar a situação de quem planejou uma viagem para reencontrar familiares nessa época do ano e enfrenta o caos das rodovias total ou parcialmente bloqueadas, as viagens aéreas também passam por momentos conturbados, com atrasos e cancelamentos devido à greve dos aeroviários.

Portanto, seja qual for o destino ou o meio da viagem, a paciência será um item obrigatório na bagagem.

