O Tribunal Regional Eleitoral cassou, na tarde desta quarta-feira (14), o mandato do vereador Eder Borges (PSL), de Curitiba. Um dos mais polêmicos políticos da atual legislatura municipal, de acordo com a decisão, não estaria apto legalmente a disputar as eleições de 2020 por não ter prestado contas da campanha de 2016 foram do prazo permitido. O suplente de Borges, Mestre Pop, deve assumir a cadeira na Câmara de Curitiba.

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, que identificou a irregularidade, e também pelo candidato derrotado nas eleições passadas, Rodrigo Reis, também do PSL. A votação foi por 5 votos a 1 favoráveis à cassação do diploma do vereador.

O TRE ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, bem como a Câmara Municipal de Curitiba. No Twitter, o vereador disse que segue vereador e vai brigar na Justiça pelos seus direitos.

A Constituição Federal está em segundo plano no TRE-PR e pretendem tirar meu mandato no tapetão.

A luta vai longe.

PERMANEÇO COM MEU MANDATO DE VEREADOR DE CURITIBA por força do efeito suspensivo que será atribuído ao processo quando da apresentação dos recursos pertinentes. — Eder Borges (@sigaederborges) April 14, 2021