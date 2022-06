Dúvidas eleitorais? Agora isso ficou ainda mais fácil de ser resolvido. A partir desta quinta-feira (09), o eleitorado paranaense pode acessar os serviços da Justiça Eleitoral pelo WhatsApp. A novidade faz parte das comemorações dos 90 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), instalado no dia 9 de junho de 1932.

O atendimento é uma forma de proporcionar mais agilidade e segurança na comunicação com o órgão. Além disso, o novo meio de contato evita deslocamentos desnecessários de eleitoras e eleitores até as unidades da Justiça Eleitoral.

+ Veja também: Frente fria vinda do Mato Grosso e Paraguai traz chuvas e trovoadas ao Paraná

“Nesta data tão importante, estreitamos nossa proximidade com o eleitorado por meio da criação do multicanal. Esse novo serviço é mais um trabalho de excelência que temos o orgulho de entregar para a população e tem por objetivo levar serviços e atendimento, via celular, para as eleitoras e eleitores de todo o estado”, destaca o presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Confira quais serviços estão disponíveis:

Inscrição de mesária ou mesário voluntário;

Certidão de quitação eleitoral;

Consulta de débitos eleitorais;

Certidão de crimes eleitorais;

Certidão de filiação partidária;

Certidão negativa de alistamento;

Certidão de composição partidária;

Autoatendimento do Eleitor;

Falar com atendentes (Balcão Virtual);

Acessar a segunda via do título eleitoral;

Atendimento para advogadas e advogados (Balcão Virtual);

Falar com a Ouvidoria;

Enviar denúncias de notícias suspeitas sobre o processo eleitoral (Gralha Confere);

Tirar dúvidas.

Como funciona o atendimento

Para iniciar uma conversa, basta enviar uma mensagem no WhatsApp para o número (41) 3330-8500, em qualquer horário. A primeira resposta será automática.

+ Leia mais: Curso de Fabricação de Bolos e Pães será ofertado de graça em Pinhais

Caso não seja resolvida, a solicitação será encaminhada para um grupo de atendentes, das 12h às 18h. Quando necessário, a demanda é direcionada para a zona eleitoral ou para setor responsável do TRE-PR.

Não às fake news

A fim de evitar e combater a desinformação, a população poderá encaminhar mensagens para checagem de conteúdos suspeitos (prints de tela, links, áudios e vídeos) que circulam nos meios digitais sobre a segurança das urnas, procedimentos relacionados às eleições e calendário eleitoral.

Não serão aceitas denúncias sobre partidos, candidatas e candidatos. As apurações são feitas pelo programa Gralha Confere, do TRE-PR.