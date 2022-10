O trânsito na rodovia BR-277 em sentido ao litoral do Paraná, nas imediações do km 42, em Morretes, deve seguir em pista simples pelos próximos dias. O trecho, que foi parcialmente interditado desde que pedras deslizaram da encosta da Serra do Mar no último dia 15, ainda não tem previsão de ser liberado totalmente.

No local estão trabalhando equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Defesa Civil, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Desde o primeiro dia de bloqueio o trecho da BR-277 foi sinalizado e isolado até a retirada das pedras maiores, que bloquearam ambas as faixas da pista em sentido a Paranaguá.

Após todos os detritos terem sido removidos, o trânsito foi organizado de forma a passar pelas duas faixas da pista de subida, em direção a Curitiba. Os veículos superdimensionados, com mais de 3,6 metros de largura e mais de 30 metros de comprimento estão proibidos de circular no trecho – a orientação da PRF é que busquem alternativas para chegarem ao litoral.

O desvio originalmente obrigava os motoristas a realizarem um contorno antes de seguirem viagem. A PRF, em parceria com o DNIT, organizou um novo ponto de desvio que além de ser mais curto – passou de 1,2 quilômetro para 500 metros – tem ajudado a tornar o trânsito mais fluido. Mesmo assim, na tarde de quinta-feira (27), o Centro de Operações Integradas do DER-PR relatou a ocorrência de filas de 3 quilômetros no sentido Curitiba e de 2 quilômetros na descida para o litoral.

A previsão de chuvas fortes para o local era um fator de alerta para a Defesa Civil, que já na primeira semana de bloqueio parcial da BR-277 já alertava para um possível longo período até que a encosta se estabilizasse. Sem esta estabilidade, novos deslizamentos poderiam ocorrer no local.

Agora, profissionais ligados ao DNIT estão concluindo os trabalhos de topografia do local e trabalhando no projeto de contenção da encosta. Somente após o fim dessas ações, alertou o órgão federal, é que será possível estabelecer um novo cronograma de execução da liberação de todas as faixas de rolagem. Para os próximos dias, o trânsito no local está sendo organizado em duas faixas na pista em sentido a Curitiba. Uma das faixas mantém o fluxo original de veículos, enquanto a outra é utilizada por quem está descendo a serra.