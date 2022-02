Devido à nova fase das obras e expansão do Ligeirão Norte-Sul, corredor de transporte que irá ligar os bairros Pinheirinho e Santa Cândida, nesta semana haverá novos bloqueios pontuais de tráfego na Avenida República Argentina, no bairro Portão, em Curitiba.

Na terça-feira (1) a República Argentina ficará interditada para o trânsito, entre 9h e 16h, no trecho entre as ruas Vital Brasil e Cecilio Toniolo, no sentido centro/bairro, para a implantação de travessia elevada. Os motoristas são orientados a utilizar desvios e caminhos alternativos enquanto durarem as obras. A melhor opção ao motorista será utilizar a Rua Guararapes.

Paralelamente, de terça (1) a sexta-feira (4), equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) vão trabalhar na revitalização das calçadas da República Argentina, no trecho compreendido entre as ruas Goiás e Mato Grosso, no sentido bairro/centro. Nestes dias serão necessárias interdições pontuais do tráfego para carregamento dos caminhões que servem à obra.

A melhor opção para os motoristas nestes dias será utilizar a Rua Guilherme Pugsley (via rápida sentido bairro centro).

Via Calma

A partir de um planejamento do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) a intervenção na República Argentina foi planejada seguindo o conceito vanguardista de via calma, que visa priorizar o pedestre e o ciclista na ocupação do espaço urbano. As áreas compartilhadas são marcadas por pisos com padrões diferentes em texturas e tamanhos. Isso permite a prioridade da circulação de pedestres em relação a veículos de passeio, bicicletas e motocicletas.

A obra na República Argentina está sendo executada em lotes, de forma escalonada, com a manutenção do transporte coletivo, para não prejudicar os passageiros. A intervenção compreende o desalinhamento e requalificação de estações-tubo, pavimentação de partes da via-lenta e da canaleta exclusiva dos ônibus, novo calçamento, sistema de iluminação e paisagismo e implantação de compartilhamento para os ciclistas com os veículos, na via e sinalização.

Durante e após as obras, estão sendo executadas ações orientativas de trânsito, coordenadas pela EPTran – Escola Pública de Trânsito da Setran.

Reclamações

Desde que foi entregue há cerca de dois meses, o “calçadão” elevado da Avenida República Argentina, próximo da esquina com a Avenida Silva Jardim, no Batel, tem dado o que falar entre os comerciantes e moradores daquela região de Curitiba. São muitas as reclamações a respeito de obras mal feitas, falta de estacionamento para carga e descarga, furtos e quebradeira de grades de escoamento de água, infrações de trânsito e risco de atropelamentos por falta de sinalização.

