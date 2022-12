No último final de semana antes do início do verão os motoristas que circulam pelo trecho da Serra do Mar da BR-277 precisam de uma dose extra de paciência. Devido ao bloqueio parcial no km 42 da rodovia, que faz com que o tráfego siga em pista simples por cerca de três quilômetros, a viagem entre Curitiba e o Litoral do Paraná está demorando mais do que o dobro do tempo habitual.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quem desceu a Serra na manhã desse sábado (17) enfrentou um congestionamento de quase 15 quilômetros, o que aumentou o tempo da viagem em cerca de 1h30 – e a tendência é que a situação permaneça assim ao longo de todo o dia.

Já no sentido Curitiba, o congestionamento é de pouco mais de cinco quilômetros, e o tempo extra de duração da viagem é estimado em 38 minutos.

Litoral via BR-376

Para quem optou em chegar ao Litoral via BR-376, a situação está bem mais tranquila. A PRF não registra congestionamento no sentido Santa Catarina no trecho parcialmente interditado da rodovia, na altura do km 668. E a travessia do ferry boat entre Guaratuba e Caiobá, em Matinhos, também não tem filas para compra dos bilhetes em nenhum dos sentidos, de acordo com as informações do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR).

Mas para quem sobe a Serra do Mar pela BR-376, o congestionamento no local ainda afetado pelo deslizamento de terra que interditou a rodovia no final de novembro passa dos 16 quilômetros de extensão, e o tempo gasto apenas para passar pelo trecho também é de pouco mais de 1h30.

Obras na BR-376

De acordo com informações do G1PR, a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho da BR-376, informou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que pretende liberar duas faixas da rodovia no sentido Curitiba em até 30 dias – no momento, o tráfego segue em pista simples.

Desde que a rodovia teve o trânsito parcialmente liberado no local do deslizamento, quem passa pela estrada em direção à Curitiba enfrenta longos congestionamentos. Já para quem segue em direção a Santa Catarina, o tráfego tem circulado com maior fluidez.