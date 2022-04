Um trecho de aproximadamente 500 metros de extensão da praia do Balneário Flórida, em Matinhos, será interditado nesta terça-feira (12) para o começo da instalação de tubos de aço. O bloqueio é necessário para montar a tubulação que será utilizada para a dragagem da recuperação da Orla de Matinhos, no Litoral do Estado. A pista da Av. Beira-Mar nesse local também será bloqueada por prazo indeterminado. As obras são executadas pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação. A fiscalização é do Instituto Água e Terra (IAT).

Essa etapa é de continuação dos trabalhos preliminares da dragagem, que começaram com a chegada dos tubos na cidade. O início efetivo das obras, que iniciará com a engorda da praia, está previsto para o mês de junho, após a interligação dos tubos de 12 metros cada. Essa rede será utilizada para a bombear areia e água da draga até a praia, promovendo aumento da faixa de areia.

Até o final deste trabalho de soldagem dos tubos na areia, a interdição do local aumenta gradativamente até chegar a cerca de três quilômetros de extensão. Placas de sinalização serão colocadas pelo consórcio para informar a interdição da praia e orientar moradores e turistas que visitam o Litoral, principalmente durante os feriados e finais de semana.

De acordo com o diretor de Saneamento e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro, é fundamental que a população fique atenta e respeite às sinalizações. “O trecho de interdição é importante para que o consórcio consiga trabalhar os tubos para serem enviados ao mar. O trabalho de soldagem é minucioso e os tubos não podem ser danificados, além de ser uma área do canteiro de obras, com máquinas pesadas trafegando para o transporte da tubulação e a execução da soldagem”, disse.

Dragagem

Esse processo de soldagem viabiliza a montagem do duto no qual os tubos serão conectados. Esse processo é chamado de Linha de Recalque. Quando pronto, esse duto será colocado dentro do mar. Na maré cheia, uma das extremidades da Linha de Recalque será içada por um rebocador e levada para o mar, enquanto a outra extremidade permanece na praia. Essa é uma das etapas mais sensíveis e que requer mais atenção.

Segundo Elvio Torres, gerente de projeto do Consórcio Sambaqui, a expectativa é que o início da dragagem aconteça já nos primeiros dias do mês de junho. “Até o início desse processo, os moradores e turistas vão se deparar com tubos na praia, ocupando a extensão de três quilômetros. Para os feriados que se aproximam, de Páscoa e Tiradentes, teremos aproximadamente dois quilômetros de interdição da areia, iniciando pelo Balneário Flórida”, explica.

Quando encerrada, a Linha de Recalque será rebocada até o balneário Flamingo. E, por fim, para Caiobá – na altura do Sesc. O volume total de areia a ser colocado nos 6,3 km de praias de Matinhos será de 2,7 milhões de metros cúbicos – o equivalente a 210 mil caminhões –, promovendo o aumento da faixa de areia em até 100 metros (média).

Obra de R$ 500 milhões!

A obra de Revitalização da Orla de Matinhos será realizada em duas etapas, num valor total de R$ 500 milhões. A primeira etapa, com orçamento de R$ 314,9 milhões, prevê serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem; e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas.

Também serão realizadas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias. O objetivo é minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e ressacas no Litoral. Essa combinação vem destruindo e comprometendo boa parte da infraestrutura urbana, turística e de lazer no município de Matinhos.