O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) liberou tráfego de veículos na PR-407, em Pontal do Paraná, no Litoral, na manhã desta terça-feira (19).

O trecho está situado entre o km 17,4 e o km 19, no entroncamento com a PR-412, na localidade de Praia de Leste, que passa a contar com quatro faixas de tráfego.

Usuários devem seguir com cautela pelo local neste momento de transição, sempre obedecendo à sinalização vertical e horizontal. Técnicos do DER/PR acompanham a operação.

