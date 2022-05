Será assinada nesta sexta-feira (20) a ordem de serviço das obras para executar um novo viaduto no entroncamento da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A empresa Contersolo Construtora de Obras Eireli foi declarada vencedora por ter sua documentação habilitada e ter apresentado a proposta de preço mais vantajosa à administração pública, de R$ 33.639.768,42.

Um evento com a coma presença do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), está marcado para ocorrer às 13h30, no Pátio da CTA, número 15.197 (BR-376), no bairro Jardim Ouro Fino.

Conhecido como Viaduto Bradesco, a obra prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais sendo realizado pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias, evitando os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, e garantindo mais segurança aos usuários.

Também serão realizados os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes, contenções, sinalização e iluminação.

Foto: DER

Os trabalhos terão início pela execução de novas vias marginais, por onde o tráfego da rodovia será desviado, para na sequência começar os serviços para a estrutura do novo viaduto. O prazo de conclusão da obra é de 18 meses, a partida da assinatura de contrato e emissão da ordem de serviço.

O projeto executivo de engenharia do viaduto foi elaborado pela prefeitura de São José dos Pinhais e doado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), que ficou responsável por licitar e executar a obra.

