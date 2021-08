A Rua Dr. Plínio Gonçalves Marques, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, está recebendo pavimento asfáltico e infraestrutura de drenagem. A obra era um pedido de longa data feito por moradores que, finalmente, não terão mais que conviver com a poeira na porta de casa e o lamaçal em dias de chuva.

A intervenção ocorre no trecho de 79 metros entre as ruas Araruna e Adriano Silva de Oliveira. As benfeitorias integram o programa Asfalto no Saibro, que implanta o asfalto novo, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, meio-fio e paisagismo.

“O trecho em obras é uma ponta da malha viária do bairro que infelicitava as pessoas que aqui vivem. É com grande alegria que encontramos os moradores e vemos que os dias com pó e lama estão chegando ao fim”, disse Rafael Greca.

O programa Asfalto no Saibro já concluiu cinco obras na Regional Pinheirinho. Foram requalificados 848 metros de ruas que hoje oferecem melhor estrutura a moradores, motoristas e pedestres. Outras duas ruas e seus 512 metros estão com serviços em andamento.

Entrega quando?

Engenheira do Departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e responsável pela fiscalização dos trabalhos na Rua Dr. Plínio Gonçalves Marques, Bruna Buher Kureke avaliou que o serviço deve ser concluído em cerca de duas semanas.

“Estamos na fase da pavimentação e ainda temos que concluir o paisagismo. Também faremos os acessos para os moradores e iremos finalizar o trabalho com a sinalização”, apontou Bruna Buher Kureke.

De acordo com a engenheira, a obra está sendo executada de maneira ágil e o prazo todo para sua realização deve variar entre um mês e um mês e meio.

